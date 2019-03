'Los Simpson' rinden homenaje a la película de Amenábar 'Los Otros' para Halloween

Parece que ya no hay nada imposible para 'Los Simpson' ya que cada vez estamos más acostumbrados a ver más de un invitado que se cuela por las calles de Sprienfield o en la casa de la familia amarilla más popular de la pequeña pantalla.



Si primero se anunció que algunos de los invitados serían la familia Griffin, de 'Padre de familia' y los protagonistas de 'Futurama', ahora se unen a la lista 'Los Simpson del The Tracey Ullman Show (1987)', es decir, los personajes tal como aparecían en este programa de televisión estadounidense presentado por Tracey Ullman a finales de los años 80.



Homer, Marge, Bart, Lisa y Maggie, tal como los conocemos ahora, se tendrán que enfrentar a una difícil situación cuando se encuentren con los fantasmas de ellos mismos. Sus otros 'yo' los acorralarán en este capítulo especial de Halloween 'Treehouse of horror' de la nueva temporada de 'Los Simpson', serie que emite Antena 3 y Neox en España, con grandes datos de audiencia.

Este desafortunado encuentro servirá de pretexto para parodiar 'Los Otros', película de terror del director español, Alejando Amenábar, protagonizada por Nicole Kidman.