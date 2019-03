Los Simpson se quedaron sin el cameo de Michael Jackson

Han tenido que pasar diez años para que uno de los dobladores de la serie explique qué sucedió en realidad. El famoso episodio de Los Simpson en el que un hombre dice ser Michael Jackson no fue doblado por el Rey del Pop, aunque sí que compuso expresamente la canción 'Happy Birthday Lisa'.



"Stark Ravin Dad" ("Papá, loco de atar", en España) fue el primer episodio de la tercera temporada de Los Simpson, emitido por primera vez en septiembre de 1991, y en el que pudimos oir a, presuntamente, Michael Jackson cantántole el cumpleaños feliz a Lisa.



El capítulo, inspirado en la película 'Alguien voló sobre el nido del cuco', contó con el visto bueno de Michael Jackson, informa NME, pero no así de los responsables de Sony, que le impidieron poner su voz en la serie.



Aún así, el cantante, que había compuesto expresamente para el capítulo la canción 'Happy Birthday Lisa', se encargó de buscar a la persona que pondría la voz por él. Así, fue finalmente Kipp Lennon quien puso la voz al personaje Leon Kompowsky, confiesa la dobladora de Lisa, Yeardley Smith.



Kipp Lennon fue también el encargado de cantar los segundos de 'Billie Jean' que se podían oir en la serie y de cantar las canciones del Rey del Pop en la miniserie de televisión 'The Jacksons: An American Dream'.



En "Papá, loco de atar", Lennon se encargó de doblar a un paciente de una institución mental que decía ser Michael Jackson. Homer Simpson cuando Mr. Burns le acusa de ser un "libre pensador anarquista" por llevar una camisa rosa al trabajo y es internado.