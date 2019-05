'Los Simpson' ya predijeron el futuro de Fantasma en ‘Juego de Tronos’

'Juego de Tronos' encara su recta final con dos capítulos que seguro que prometen tensión hasta el último minuto. Repetimos, si aún no has visto el última capítulo, el 8x04, no sigas leyendo porque esta noticia contiene SPOILERS.

El desenlace del cuarto episodio de la ficción nos ha dejado un regusto amargo, por el recuerdo del triste final de Missandei, una de las más cercanas consejeras de Daenerys, muerta por orden de Cersei. Pero no solo ha sido este acontecimiento lo más comentado por las redes: muchos se preguntan qué ha ocurrido con esa despedida entre Fantasma y Jon Snow que nos ha desconcertado a todos.

Una mirada desde lejos es lo máximo que Jon es capaz de dedicarle a su fiel lobo huargo, que le ve marcharse hacia Desembarco del Rey con un destino incierto mientras él viaja más allá del muro con Tormund, el salvaje pelirrojo que ha sido rechazado por Brienne de Tarth.

Son muchos los comentarios al respecto sobre los motivos de Jon para despedirse de esa manera tan fría y los memes no se han hecho esperar. Uno de ellos tiene que ver con cierta predicción que 'Los Simpsons' realizaron y que ahora se hace realidad sobre el futuro de Fantasma y Tormund que al menos provoca unas cuantas risas.

Algunas teorías predicen que el papel de los lobos huargo aún no ha finalizado y que lo veremos en algún momento de los dos últimos episodios de la serie, ya queda muy poco para descubrirlo.

