Sheldon Cooper podría tener su propia serie

Siempre que recibe una visita de su madre, la infancia de Sheldon Cooper sale a relucir en 'The Big Bang Theory'. Ahora, podría tener su propia serie.

Según infroma The Hollywood Reporter, la cadena CBS está negociando con los creadores de la 'sitcom' que emite Neox para desarrollar 'Sheldon', una precuela sobre la adolescencia del famoso y maniático físico interpretado por Jim Parsons, siguiendo el estilo de la recordada serie 'Malcolm in the Middle'.

El 'spin off' estaría producido por los creadores de 'The Big Bang Theory', Chuck Lorre y Bill Prady, así como por el propio Jim Parsons. La serie retrocedería al Sheldon Cooper con 12 años, compartiendo su vida con su hermano mayor George, su gemela Missy (interpretada por Courtney Henggeler), su madre devota cristiana Mary Cooper (Laurie Metcalf) y su padre alcohólico y ausente George.