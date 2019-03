Los remakes de 'Gran Hotel' y 'Cuéntame un cuento', entre las novedades de la próxima temporada en EEUU

UPFRONTS 2018/2019

El éxito internacional de las Series Atresmedia continúa. 'La casa de papel' se ha convertido en la ficción de habla no inglesa más vista en la historia de Netflix. Pero el éxito no termina ahí: la cadena ABC ha confirmado el remake de 'Gran Hotel' en los UpFronts de mayo y CBS All Access producirá una temporada de la serie 'Cuéntame un cuento'.