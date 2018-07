La séptima temporada de 'The Walking Dead' hace fijos a cuatro personajes

Jesus, Dwight y Gregory, y por supuesto, Negan, volverán en la séptima temporada de 'The Walking Dead'. Según informa The Hollywood Reporter, Jeffrey Dean Morgan, el actor que encarna a Negan, tendrá un papel regular en la séptima temporada de la serie de AMC, al igual que los actores Tom Payne, Austin Amelio y Xander Berkeley - Jesus, Dwight y Gregory, respectivamente -. Los cuatro actores se unieron a la serie en la sexta temporada como personajes secundarios y ahora se quedarán como principales.



El final de la sexta temporada culminó con un 'cliffhanger' que dejó helados a los seguidores de la serie, por lo que el comienzo de la séptima entrega de 'The Walking Dead' promete y es esperada con ansias por los espectadores.