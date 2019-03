'Sensación de vivir', la serie adolescente de los 90, cumple 25 años

'Sensación de vivir' está de celebración. Una de las series de más exito de los años 90 en Estados Unidos cumple 25 años el próximo 4 de octubre, por lo que en Objetivo TV hemos querido recordar esta serie, sus spin-off y, sobre todo, los estilismos más atrevidos que se conviertieron en el modelo a seguir de todos los adolescentes.



'Sensación de vivir' fue una de las series de más exito, con unas cifras que superaron los 21 millones de espectadores en su cuarta temporada en Estados Unidos, pero está comprobado que formar parte de una serie de éxito no te asegura una carrera con el mismo futuro.



Darren Star, el guionista de la serie, estuvo a punto de ver cancelada su obra debido a las bajas audiencias. Sin embargo, el elenco de chicos guapos que tenía la serie hizo que la serie remontara, gracias a una temporada ambientada en verano, y se conviertiera en una de las series de referencia de los años 90. Star ha sido el creador de otras series de éxito como 'Sexo en Nueva York' o 'Melrose Place'.



Precisamente 'Melrose Place' fue uno de los spin-off que nacieron de 'Sensación de vivir'. 'Models Inc' fue otra de las series que surgieron a partir de la serie madre, pero sin duda, 'Sensación de vivir: La nueva generación', fue el más comentado. La serie, emitida de 2008 a 2013, contó con la presencia del rapero Snoop Dogg. Sin embargo, el rapero no fue la única estrella invitada al spin-off. Nelly Furtado, Christina Aguilera o Carly Rae Jepsen también aparecieron en este 'revival' del éxito de los 90.



La moda de los años 90 es otro tema básico de esta serie. Los flequillos rectos, los estampados imposibles, los tirantes o los 'mum jeans' son una pequeña parte de esa vestimenta, en la que el tejido vaquero era la prenda estrella. Aunque, como suele decirse, la moda siempre vuelve, y hoy más que nunca están de moda tanto las camisetas con los hombros descubiertos, como los vestidos de flores con botas o los biquinis de corte alto.