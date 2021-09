Una semana después: Britney Spears vuelve a Instagram con este mensaje tras borrar su cuenta

Britney Spears sigue estando en el centro de todas las miradas, no solo por la batalla legal que tiene contra su padre debido al tema de su tutela, sino porque la cantante está prometida. Además Britney quiso disfrutar de un fin de semana de ensueño con su prometido, Sam Asghari, y para ello tomó una decisión que sorprendió a muchos.

Para comenzar esa escapada con Sam, Britney Spears anunció desde su cuenta de Twitter que dejaba de manera temporal Instagram. De hecho llegó a borrar su cuenta, dejando atrás a más de 30 millones de seguidores y evidenciando que a día de hoy se encuentra en una etapa totalmente diferente de su vida.

Para alegría de los fans Britney no ha estado mucho tiempo alejada y la cantante ha regresado. Después de una semana en la que Britney desapareció por completo de la red social, ha decidido volver de su descanso. Para anunciarlo, ha subido dos fotos en las que escribe: "Algunas fotos de mi fin de semana fuera para celebrar mi compromiso con... maldita sea... mi PROMETIDO".

"¡Todavía no me lo puedo creer! ¡No me he podido alejar demasiado tiempo de Instagram así que ya estoy de vuelta! Me hice estas fotos en Palm Springs con extensiones", termina contando Britney reflejando la felicidad que siente con su reciente compromiso.

¿Por qué Britney Spears eliminó su cuenta de Instagram?

La noticia cogió a todos por sorpresa y no es para menos ya que ver que Britney Spears borrar su cuenta de Instagram es algo inusual. Muchos especulaban con que esta decisión estuviese relacionada con el caso entre la cantante y su padre por la tutela legal de su hija.

Pero nada más lejos de la realidad ya que todo apunta a que la decisión la tomó de forma libre Britney, en un empeño por disfrutar de unos días alejada del ruido que generan las redes sociales y así vivir tranquila con su prometido.

Una fuente cercana a la cantante así lo confirmaba: "Está muy contenta y en una posición muy buena y el silencio puede ser una cosa muy poderosa, puede ser un mensaje muy potente. Ella ha sido quien ha tomado esta decisión", explica en Page Six.

Seguro que te interesa:

Britney Spears responde a las críticas sobre sus topless: "Llegué a este mundo desnuda"