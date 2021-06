Sarah Paulson revela la temporada de 'American Horror Story' que no le "importaba en absoluto": "La gente se va a enfadar"

Sarah Paulson ha querido hablar sobre la nueva temporada de la serie 'American Horror Story', en la que lleva participando desde sus inicios, allá por el 2011. La actriz ha querido dar su opinión sobre una de las temporadas de la serie y cuáles eran sus sensaciones durante el rodaje de la misma, y sus declaraciones han sorprendido a más de uno.

American Horror Story, la serie de terror creada por Ryan Murphy, cuenta con nueve temporadas hasta la fecha y la décima está en marcha, las cuales siempre cuentan una historia diferente, y que no suelen tener conexión entre ellas, a excepción de la temporada 8, 'Apocalypse'. La temporada 8 tiene conexión con 'Coven', que corresponde a la temporada 3 de la serie, y que cuenta la historia de un aquelarre de brujas. 'Apocalypse' continua la historia de algunos personajes que aparecen en 'Coven', y también introduce algunos elementos de la temporada 1, 'Murder House'.

Sarah Paulsen a ha hablado sobre una de las temporadas de la serie, 'Roanoke', la temporada que cuenta la traumática experiencia de la pareja Shelby Miller y Matt Miller. Y, lo que ha quedado claro, es que no le gustaba demasiado: "Simplemente, no me importaba en absoluto esa temporada. Fue la primera vez que sentí un deseo de ir a Ryan y decirle, 'Porfavor, déjame saltarme esta'", asegura Sarah en el podcast The Hollywood Reporter's Awards Chatter.

La actriz continua: "Sé que a la gente se va a enfadar cuando me escuche decir esto, pero para mí, esto fue después de haber hecho de Marcia, y eso hice justo después de terminar de hacer de Marcia", dice sobre el papel que le valió un Globo de Oro y un Emmy a Mejor Actriz en ''The People v. O. J. Simpson: American Crime Story'', también de Ryan Murphy.

Más adelante habla sobre como sentía ella esta experiencia: "Estaba tan decepcionada por toda la experiencia, porque sentí que había entrado en un sitio nuevo dentro de mí, en términos de lo que creía posible, queriendo ver si estoy dispuesta a ver lo que puedo hacer. Me sentí realmente atrapada por mi responsabilidad y por mi obligación contractual hacia 'American Horror Story'. Por mucho que sea mi casa y siempre la he amado, fue la primera vez que sentí un deseo de poder saltarme esta temporada".