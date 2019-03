Sarah Michelle Gellar será la hija de Robin Williams

Sarah Michelle Gellar, conocida por protagonizar 'Buffy, cazavampiros', se convertirá en la hija de Robin Williams en la nueva comedia que prpara la cadena CBS, 'The Crazy Ones', según informa el portal The Hollywood Reporter.



Esta serie centrada en el mundo de la publicidad supone el regreso de la actriz a la pequeña pantalla, tras la cancelación de 'Ringer' (The CW). Gellar será Sydney Roberts, la hija y directora de la agencia de publicidad en la que trabaja Robin Williams.



Junto a Robin Williams y Sarah Michelle Gellar, también está ya fichado el actor James Wolk ('Political Animals), que interpretará a un creativo de la agencia. David E. Kelley ('Ally McBeal) escribe y produce la serie que CBS estrenará para la próxima temporada.