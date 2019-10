Jennifer Aniston es una de las actrices más queridas de Hollywood y lo ha vuelto a demostrar con su llegada triunfal a las redes sociales.

La actriz de 'Friends' se ha animado por fin a hacerse una cuenta de Instagram (animada por Courteney Cox) y ha revolucionado a todo el mundo.

Sarah Hyland ha sido una de las que le ha dado la bienvenida con una curiosa foto en la que ha recordado que fue su madre (y Paul Rudd su padre) cuando solo tenía 6 años en 'Mucho más que amigos', y los fans se han quedado alucinados.

"En honor de que Jennifer Aniston se haya hecho Instagram, subo esta foto de hace casi 24 años. Ni ella, ni Paul Rudd ni yo misma hemos envejecido desde 1996. Te quiero mamá falsa!

La publicación tiene cientos de miles de reacciones y gente sorprendida con comentarios como "oh dios mío me encanta esta película y nunca me había dado cuenta de que eras tú".

Aunque sin duda el premio al mejor comentario se lo ha llevado esta referencia a 'Friends':

"Mike está engañando a Phoebe!!!".

