'Anatomía de Grey' cumple 300 capítulos: Demuestra que los recuerdas todos con este test imposible

14 temporadas llevan ya acompañándonos los médicos del hospital más famoso de Seattle. Con ellos hemos reído y llorado, soñado y emocionado. ¡Y más ahora que han alcanzado los 300 capítulos!

El episodio especial estrenado este miércoles lleva el título ‘Quién vive, quién muere, quién cuenta tu historia’ (Who Lives, Who Dies, Who Tells Your Story) y la trama gira en torno a un accidente que ha hecho que se recuerde en la producción a los viejos amigos que murieron o que simplemente abandonaron este hospital de Seattle.

Después de 12 años, 14 temporadas y 300 capítulos ¿serías capaz de completar este test como todo un experto de 'Anatomía de Grey'?