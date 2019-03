Rupert Grint, protagonista de una nueva serie de televisión

Rupert Grint cambia la magia de Hogwarts por los súper poderes del nuevo protagonista de la serie de CBS. El actor que dió vida a Ron Weasley en la saga cinematográfica 'Harry Potter', ha fichado por 'Super Clyde', su primer papel protagonista en la pequeña pantalla.



La serie de televisión de la CBS 'Super Clyde' gira en torno a un trabajador de un restaurante de comida rápida, un tipo mediocre y sin pretensiones que un buen día decide convertirse en un superhéroe muy particular. Grint dará vida a Clyde, el protagonista de la comedia, según informa The Hollywood Reporter.



Clyde es un chico bonachón y dulce, ligeramente neurótico, que siente que no encaja en ningún sitio. Ávido lector de cómics, se considera agorafóbico y desearía ser un superhéroe. Cuando hereda 100.000 dólares decide que el dinero va a ser su superpoder y que sólo lo utilizará para hacer el bien y recompensar a personas con buen corazón.



Con 'Super Clyde', Grint da el salto a la pequeña pantalla para protagonizar su primera serie de televisión. Grint es conocido por encarnar a Ron Weasley, el mejor amigo de Harry Potter en la homónima saga cinematográfica.



También hemos podido ver a Grint en películas como 'Into The White' o 'Driving Lessons'. En 2013 volveremos a ver al actor en la gran pantalla, en los largometrájes 'The Necessary Death of Charlie Countryman'.



'Super Clyde' es una comedia de Greg Garcia, el creador 'Me llamo Earl' y 'Raising Hope'. Garcia va a ser el guionista de la serie, en la que también participará como productor ejecutivo. Mike Fresco ('O.C.') dirigirá el capítulo piloto para CBS Television Studios.