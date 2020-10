¿Es como el de Ruby Rose? Así es el nuevo traje de Javicia Leslie en 'Batwoman' hecho a medida que "grita poderosa"

La primer imagen de Javicia Leslie como 'Batwoman' no nos dijo mucho. Pero ahora la actriz, que recogerá el relevo de Ruby Rose (Kate Kane) como superheroína, ha compartido en sus redes sociales las primeras imágenes de su personaje.

Uno de los mayores cambios en el look de Batwoman con respecto al personaje de Ruby Rose, quien abandono la serie tras la primera temporada, es la peluca. En una primera imagen vimos a Leslie con el pelo rojo y liso y ahora el nuevo diseño cambia al pelo rizado con mechas rojas. Respecto al traje, ideado por Maya Mani y creado por Ocean Drive Leather, "pretende resaltar el atletismo físico de Leslie y ofrecer una nueva visión del nuevo personaje", dijo Maní según Variety.

También son nuevos para el personaje los guantes rojos y un nuevo cinturón con el logo del murciélago. "El traje encarna el cambio de Ryan, que pasó de usar el personaje de 'Batwoman' para beneficio personal al descubrir la importancia del superhéroe como símbolo de Gotham", dijo la productora ejecutiva Caroline Dries en un comunicado de prensa.

"Mientras Ryan abraza todo lo que la hace especial, ella ajusta el traje para que le encaje física y figurativamente", continuaba Dries. "Esto significó la creación de un nuevo diseño corporal y una nueva máscara que sin duda es una declaración que grita 'poderosa'".

La cadena The CW ha confirmado con estas imágenes, que Kate Kane no será simplemente sustituida, con la creación de este nuevo personaje. Si no que la repentina desaparición de Kate será un punto importante de la trama en la temporada 2.