Ross Marquand sabe a quién mata Negan en 'The Walking Dead'

La sexta temporada de 'The Walking Dead' ha contando con unos de los 'cliffhangers' más impactantes de la televisión. Los seguidores de la ficción de AMC no han parado de teorizar sobre la gran incógnita desde que se emitió el capítulo final de temporada: ¿quién es la víctima de Negan?



Parece ser que la respuesta sólo podremos conocerla en el inicio de la séptima temporada, ya que los actores y productores no abren boca. A pesar de los numerosos rumores, filtraciones e hipótesis, nadie sabe qué personaje ha muerto. Bueno, nadie no... Ross Marquand ha declarado que sí lo sabe.



El actor que interpreta a Aaron, el reclutador de Alexandría, asegura conocer la respuesta al desenlace de la sexta entrega. Aunque la secuencia ya ha sido rodada, no puede hablar. "Lo sé, pero obviamente no tengo libertad para hablar de ello", confiesa en una entrevista concedida a IGN en la inauguración de una atracción de la serie en Universal Studios.



"Lo queremos proteger para los fans que no quieren recibir spoilers. Creo que la mayoría de ellos no quiere saberlo. Es como saltarte a la última página del libro", añade.