'30 Rock' a punto de renovar por una última temporada

Hace poco que repitieron con un capítulo en directo. Y parece que aún les queda cuerda para rato. NBC sigue sumando noticias sobre el futuro de sus series y la última sobre la que se habla es de la comedia '30 Rock'. La cadena estadounidense tiene que anunciar el futuro de la seire de Tina Fey y Alec Baldwin y la de otras comedias como 'Community', 'Parks And Recreation', 'Up All Night' y 'Whitney'.



'30 Rock', una de las series más longevas de la NBC podría renovar por una séptima y última temporada, según publica el portal 'TV Guide'. Según publica, lo ha acordado la cadena con los principales guionistas de la serie, que todo apunta que se despedirá definitivamente con una tanda de entre 13 y 14 episodios.



Otras de las series que también permanecerán en la cartera de NBC son las comedias 'Community' y 'Parks And Recreation', por una cuarta y quinta temporada. No ocurre lo mismo con 'Up All Night' y 'Whitney', que pueden no estar en el cajón de las renovaciones de la NBC.