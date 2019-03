Rhys Ifans será el hermano mayor de Sherlock en 'Elementary'

Rhy Ifans se confirma como el último fichaje para la serie 'Elementary', la adaptación estadounidense del detective Sherlock Holmes. La cadena CBS ha anunciado el fichaje del actor, que interpretará a Mycroft Holmes, el hermano de Sherlock Holmes.



Ifans aparecerá en la segunda temporada que se rueda en Londres. En este primer capítulo, Sherlock (Jonny Lee Miller) recibirá una llamada desde la capital inglesa para retomar un viejo caso donde se encuentra cara a cara con su hermano.



Pese a que la relación entre ambos no fuera buena, debido a una discusión años atrás, Mycroft da cobijo en su casa a Sherlock y a Joan Watson (Lucy Liu). Con Joan de por medio, los hermanos se verán forzados a enfrentarse a un complicado caso.



"No podría estar más emocionado de poder contar con Rhys", ha declarado en un comunicado el productor ejecutivo y creador de la serie Robert Doherty. "Siempre he sido un gran fan de Ifans y ahora me siento muy honrado de tenerlo en el reparto. Pero igual que yo, Jonny y Lucy también están muy emocionados con la llegada de Rhys", apuntó.



Sin embargo, esta no es la primera vez que Ifans trabaja junto a Jonny Lee Miller y Lucy Liu. El actor inglés coincidió con Lee Miller en la película 'Love, Honor and Obey' (2000), dirigida por Dominic Anciano y Ray Burdis. Filme en la que Miller era el protagonista de la historia. Por su parte, el encuentro con Lucy Liu se daba en el largometraje 'Hotel' (2001) de Mike Figgis.



Con todo, puede que la llegada de Rhys Ifans de a la serie el empujón que necesita, ya que desde su estreno no ha parado de perder seguidores. De una media de 13,41 millones en el primer episodio a no llegar a los diez millones en el último capítulo de esta primera temporada. La segunda tanda de capítulos se estrenará el próximo 26 de septiembre en Estados Unidos.