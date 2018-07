Reunión de 'Friends': NBC prepara un especial de dos horas con todo el reparto

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matt LeBlanc y Matthew Perry volverán a compartir piso en la cadena NBC. Los seguidores de 'Friends' verán hecho realidad uno de sus sueños: la reunión del casting al completo en un especial de dos horas que prepara la cadena NBC.



La noticia se ha confirmado durante la conferencia para la prensa de NBC en el Television Critics Association (TCA) en Pasadena este miércoles, según recoge Entertainment Weekly.



Será un tributo a James Burrow, director responsable de varios episodios de la comedia. El principal motivo es haber rodado recientemente su episodio número 1000 de televisión.



No solo estarán presentes los actores de 'Friends'. Para este especial, NBC podría reunir a los principales repartos de series tan míticas como 'Cheers', 'Frasier' o 'Will & Grace'.



"Espero que los seis estén en la misma habitación al mismo tiempo, pero no estoy muy seguro de que, logísticamente hablando, se pueda conseguir", ha declarado Robert Greenblatt, directivo de NBC.