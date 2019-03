Reunión de amigos: Jennifer Aniston, Courteney Cox y Matthew Perry protagonizan un 'scketch'

Los fans de 'Friends' están de enhorabuena. Jennifer Aniston, Courteney Cox y Mattew Perry vuelven a verse las caras en un set desde que la serie llegara a su fin. Después de los falsos rumores que corrían hace semanas de un posible reencuentro entre sus protagonistas, ahora tres de ellos se unen para un 'sketch' en el programa que presenta la actriz Ellen Degeneres.



El 'sketch' empieza con la guapa actriz llegando a la casa de su antiguo compañero de reparto Matthew, quien interpretaba a Chandler Bing. Este se sorprende al ver a la actriz en la puerta de su casa a las 8 de la mañana ya que según él dice hace que no se ven desde que finalizó el rodaje de la serie.



Tras confundir a Matthew con David Schwimmer (Ross Geller), Jenniferle explica lo emocionada y nerviosa que está por asistir esa noche al 'show' the Ellen y quiere que le de consejos de como ser más graciosa. Este le contesta con palabras halagadoras porque parece que lo único que quiere es que se vaya.



De repente Courteney Cox sale de la casa, lo que provoca una situación incomoda entre los tres actores que empiezan a mirarse de manera sospechosa. Se insinúa un supuesto 'affaire' entre Courteney y Matthew (como ya hubiera en la serie 'Friends').



Como si eso no fuera suficiente la mujer de Ellen, Portia Rossi, sale de la casa de manera sigilosa pero es imposible que pase desapercibida. Acto seguido y para finalizar el video sale Ellen gateando de la casa.



La presentadora se adelantó al anuncio de su invitada de hoy escribiendo en el Twitter: "Mañana, mi buena amiga Jennifer Aniston estará co-presentando el 'show' y Portia será la invitada! No puede ser mejor que esto".



Además colgó una foto en su Instagram de ella con la actriz preparando el programa y escribió: "Jennifer Aniston y yo estamos trabajando en el show de mañana. Estará presentando conmigo. Con la cantidad de bolis que tenemos, puedes decir que será divertido".



Una comedia corta cuya única intención es promocionar la visita de Aniston al programa y qué mejor manera de hacerlo que con una reunión entre algunos de los protagonistas de una de las series más exitosas de todos los tiempos.