La respuesta de un actor de 'Juego de Tronos' sobre quién se hará con el Trono de Hierro que te va a descolocar

Cada vez queda menos para el final de 'Juego de Tronos', y entre las apuestas sobre quién llegará a hacerse con el preciado Trono de Hierro son muchas. Ahora, otro actor de la ficción se ha aventurado a elegir a sus dos favoritos.

El encargado de dar su opinión al respecto ha sido Jerome Flym, que interpreta en la serie a Ser Bronn del Aguasnegras, quien ya ha escogido a los personajes que cree que tienen más posibilidades de llegar al ansiado trono. Durante su paso por la Heroes Comic Con y según recoge Europa Press, el actor ha hecho su quiniela: "Mis preferidos para el Trono de Hierro son Arya (Maisie Williams) y Tyrion (Peter Dinklage). A este último le tengo un cariño especial, y si finalmente termina en el trono, evidentemente Bronn estará muy cerca de él".

Lo cierto es que los personajes han compartido muchas escenas juntos desde la primera temporada. De cara al futuro de Ser Bronn, Flyn ha comentado que: "Si Bronn estuviera junto a Tyrion en el campo de batalla, puede que se sacrificase por él".

Aunque el que finalmente termine subiéndose al Trono de Hierro es un secreto que está a salvo bajo la llave de los productores de la serie, el intérprete tiene claro el personaje que no será el vencedor, la figura de Cersei Lannister (Lena Headey) : "No la veo, la verdad. Ella está ahora mismo en el Trono, pero todo Poniente va a por ella y, además la luz no está con ella. Así que no lo veo muy claro". Quizá que el actor no vea a Headey en el final se deba a la mala relación entre los intérpretes tras haber terminado mal su relación sentimental.

Lo que si que está claro es que medio mundo está pendiente de que se anuncie la fecha de estreno de la octava y última temporada.