El reparto de 'Padres forzosos' llora la muerte de Bob Saget: "Mi corazón esta roto"

Este 9 de enero encontraban el cuerpo sin vida del actor Bob Saget en la habitación de su hotel según comunicaba la oficina del sheriff del condado de Orange en Florida.

Aparentemente fue una muerte sin signos de violencia y sin hallar indicios de consumo de drogas, según las autoridades. Aunque todavía se desconoce la causa del fallecimiento.

Nada hacía presagiar esta noticia ya que Bob se encontraba realizando una gira de su espectáculo de comedia y por la noche anterior había actuado en el auditorio Ponte Vedra Concert Hall en Jacksonville.

Bob se convirtió en uno de los rostros más famosos de la televisión a principios de los años 90 tras protagonizar la sitcom 'Padres forzosos' donde daba vida a Danny Tanner, un padre de tres hijas pequeñas que se queda viudo y recibe la ayuda de su cuñado y una de sus mejores amigos para criar a su familia.

Tras conocer la noticia el reparto de la serie ha querido despedirse de Bob Saget a través de las redes sociales:

Candace Cameron escribe: "No se que decir. No tengo palabras. Bob fue uno de los mejores seres humanos que he conocido en mi vida. Yo lo amaba tanto".

Mientras que Dave Coulier dice devastado: Mi corazón esta roto. Te amo, Bob. Tu hermano para siempre, Dave".

"Estoy roto. Estoy abatido. Estoy en completo y absoluto shock. Nunca jamás tendré otro amigo como él. Te quiero mucho Bobby", comenta John Stamos.

Andrea Barber escribe este sentido mensaje en Instagram: "Esto duele. Tenía el corazón más grande de todos en Hollywood. Dio los abrazos más grandes. Estoy destrozada porque nunca podré volver a abrazarlo. Bob terminó cada mensaje de texto, cada interacción con "Te amo". No importaba cuánto tiempo estuviéramos separados. Amaba tan profunda y ferozmente. Y nunca dudó en decirte lo mucho que significabas para él. Esta es la mejor lección que aprendí de Bob Saget: no dude en decirle a la gente que los ama. Me siento en paz sabiendo que Bob sabía exactamente cuánto lo adoro. Descansa en paz, querido amigo. No tengo ninguna duda de que estás haciendo reír a todos en el cielo hasta que les duelan las mejillas, tal como lo hiciste aquí en la Tierra".

Otros actores se despiden de Bob Saget

Además de sus compañeros de 'Padres forzosos' otros son los rostros de Hollywood que han querido dar su último adiós a Bob Saget tras su muerte. Este es el caso de la actriz Kat Dennings quien comenta: "No puedo creerlo. Qué tipo tan maravilloso. Siempre hacía todo lo posible para hacerme sentir cómoda y hablaba sin parar sobre sus hijos. Una gran pérdida".

Ben Stiller destaca: "Era una persona increíblemente amable y divertida".

O Whoopi Goldberg quien lamenta la pérdida: "Navega en mi amigo Bob Saget con tu enorme corazón y abyecta locura, mi más sentido pésame para sus hijas y otros familiares".