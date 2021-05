El reparto de ‘Los Descendientes’ y la familia de Cameron Boyce homenajea al actor en el día que habría cumplido 22 años

La estrella de 'Los Descendientes' Cameron Boyce falleció el 6 de julio de 2019, muy pronto hará dos años de su inesperada muerte mientras dormía al sufrir un ataque de epilepsia, suceso que dejó a su entorno y a los fans consternados.

El 28 de mayo el actor habría cumplido 22 años y su padre ha querido compartir una emotiva fotografía en su recuerdo. En ella podemos ver a Cameron de bebé siempre con su eterna sonrisa.

"Cameron habría cumplido 22 hoy. Esta es la forma en que siempre lo recordaremos. Feliz, lleno de amor por su familia y sus amigos. Le echo mucho de menos, más de lo que las palabras pueden describir y sueño a menudo con él. Su precioso espíritu vive en los pensamientos de toda la gente que le quería y que continúa apoyándonos como familia. Por ello estaré eternamente agradecido" destacaba Victor Boyce, padre del fallecido actor.

Sofia Carson, compañera de reparto en ‘Los Descendientes’ interpretando a Evie también compartía su pequeño homenaje: "Para el chico que cambió nuestro mundo sigue sonriendo. Te queremos Cam"

Dove Cameron le dedica una entrañable carta a través de Instagram mientras comparte una imagen con él.

"Hoy tendrías 22. Estoy usando tu vieja camiseta, con la que creo que dormiste más, desearía que siguiera oliendo como tu. Espero que todavía tenga tu ADN, alguna parte de ti. Cierro los ojos e imagino el mismo lugar que cubría tus clavículas y el corazón y ahora cubre el mío.

Estoy sentada en mi coche caliente en el valle mientras escribo esto el olor de Los Angeles y el tráfico bajo el sol me rodea. Todo se siente íntimamente normal, en momentos como estos. incluso mundanos, tengo 17 años de nuevo, tu tienes 14 y nos acabamos de conocer. Nos cruzaremos en el camino a nuestros respectivos sets por la mañana, cada mañana y compartiremos un brillo travieso, sobre todo lo que nos queda por delante. Todavía tengo años para amarte más de lo que lo hacía entonces, todavía tenemos años.

Te amaré así para siempre, atrapado en el tiempo, siempre en la parte trasera de la camioneta contigo. Todavía me haces reír como no lo ha hecho nadie. Nunca he estado tan segura de que aún puedo sentir el calor de tu mejilla en la mía, en mi risa, mientras caigo encima de ti de forma casual y torpe, tu eres mi familia somos niños así.

Nunca entenderé y me duele la cabeza la mayoría de los días así que intento dejar de encontrarle sentido. Pero mantengo tu cuerpo en mío para siempre, a donde quiera que vaya, te abrazo, te llevo con amor, tengo suerte por esto. Todos somos mejores por eso."

Tampoco han faltado palabras por parte de Booboo Stewart:

"Feliz cumpleaños Cameron, estos vídeos son de una caminata que hicimos paseando en la playa, solo hablamos, exploramos, lanzamos piedras, incluso vimos un águila posada en un tronco y se acercó a hurtadillas antes de que volara. En el primer vídeo está hablando sobre un bailarín que realmente admiraba, y hace una actuación. Te quiero hombre."

