"Fue testigo de una pesadilla ante sus ojos": El desgarrador relato del exmarido de Naya Rivera sobre el estado de su hijo tras la muerte de la actriz

El cuerpo sin vida de Naya Rivera lo encontraban el pasado 13 de julio tras desaparecer cinco días antes en el Lago Piru, en California, donde acudió con su hijo a navegar.

Desde entonces la vida de la familia de la actriz de 'Glee' ha dado un giro de 180 grados y están todavía asimilando la tragedia. Pero poco a poco tienen que aprender a vivir sin Naya, aunque el proceso es muy doloroso.

Aunque todos lo están pasando muy mal la familia está volcada en el hijo de Rivera, Josey de cinco años, que la actriz tuvo de su matrimonio con Ryan Dorsey. Debido a la situación tan delicada que están sufriendo la hermana menor de Naya, Nickayla, ha decidido irse a vivir con su sobrino y el padre del niño para ayudarlo en todo lo que sea necesario.

Pero tras salir la información se formó cierto revuelo, algo que ha entristecido enormemente a las dos partes. De esta forma, la hermana de Naya rompía su silencio a través de un mensaje que publicó en Instagram Stories donde dejaba la situación muy clara. Y, después, ha hablado Dorsey quien ha publicado un vídeo donde explica lo mal que lo está pasando con todo lo sucedido.

"Por lo general, no leo comentarios sobre mis propias cosas porque sé cómo se pueden decir 50 cosas buenas y cinco negativas. De alguna manera, como seres humanos, esas cinco negativas se nos quedan atascados en la cabeza preguntándonos cómo la gente podría decir estas cosas", empieza diciendo.

Para continuar añadiendo: "Es realmente triste que este sea el mundo en el que vivimos, donde la gente fue criada para pensar que está bien escupir odio, en general, especialmente cuando hacen declaraciones sobre una familia que está lidiando con una tragedia que espero sea tan inimaginable que usted o cualquier persona cercana a ti haya nunca pensado".

"Probablemente he perdido más de 9 kilos", explica, para después hablar sobre el momento tan duro que le ha tocado vivir a su hijo: "Es un joven dulce, inteligente y cariñoso, a los 5 años va a tener que crecer muy rápido, algo que nosotros no teníamos que hacer".

"Pienso en lo afortunado que soy de tener a mi mamá y todavía tener su ayuda en mi vida", puntualiza. "Entonces pienso en cómo él no tendrá la misma oportunidad en su futuro. Me pone muy triste. Me pregunto ¿Por qué? ¿Qué hizo para merecer esto? Sé que no hizo nada pero las cosas que la gente ha dicho son tristes".

Dorsey comenta que cuando pasó la tragedia el niño le dijo: "Oh, ¿crees que la encontrarán? Solo quiero que la encuentren". Para decir después: "Sabes que es tan inteligente y sabes que fue testigo de una pesadilla ante sus ojos".

"Entonces, cuando estás con él todos los días durante esto, con sus abuelos, abuelas, tías, tíos, y toda su familia, y todo lo que tienen es el uno al otro para apoyarse y llorar, y usted atraviesa esta pesadilla. Es triste. La realidad te golpea y el duelo empieza, pero la tristeza se vuelve más pesada porque sabes que vas a tener una conversación cara a cara con un niño pequeño y contarle nuestra nueva realidad".

"No quisiera que ninguno de sus oídos tuviera que escuchar esas palabras salir del alma más dulce que conoces", se lamenta.

Después el padre del pequeño explica cómo decidieron que la hermana se Naya se fuera a vivir con ellos: "[Josey] me pregunta si Titi puede vivir con nosotros. 'Quiero que Titi viva con nosotros para siempre', porque ahora es lo más parecido que tiene a una madre. Voy a necesitar toda la ayuda posible como padre soltero tratando de construir su carrera y navegar este desastre con su hijo".

Su principal preocupación es que Josey esté lo mejor posible dentro de las circunstancias: "Tengo que dejar que obtenga lo que quiere, lo que pide y lo que necesita en este momento, que es su familia. Aunque sepas que es temporal y no para siempre. Es una situación temporal. Después de todo lo que ha tenido que pasar, ¿Cómo pudiste negarle eso? ¿Por qué? ¿Qué podrían pensar o decir algunos extraños, o escupir algo de odio basándose en algún tabloide desacertado y mal informado?".

Entonces le dedica unas palabras de agradecimiento a Nickayla: "Tener una mujer joven que es su sangre, su Titi, que está dispuesta a poner su vida en espera y sacrificar cosas, desarraigar su situación por el bien de su hijo".

Quien además le está sirviendo de un gran apoyo para que él pueda manejar esta situación de una mejor manera: "Entonces, cuando acuesta a su hijo, no siempre tiene que estar solo con sus pensamientos y no tiene que estar triste ningún día o noche preguntándose ¿Cuándo mejora? Al menos tienes a alguien contigo con quien hablar o simplemente sentarse en silencio y estar triste. No tienes que lidiar con estar completamente solo".

"Por lo tanto, cuando acuestas a tu hijo, no siempre tienes que estar solo con tus pensamientos y no tendrás que estar triste día y noche preguntándote cuándo mejorará todo. Al menos tienes a alguien contigo con quien hablar o simplemente sentarte en silencio y estar triste. No tienes que lidiar con estar completamente solo", termina diciendo.

Seguro que te interesa:

Naya Rivera ('Glee') murió en cuestión de "minutos", desvela su certificado de defunción