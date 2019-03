Regular debut de Piers Morgan en su estreno en la CNN

Más de dos millones de personas vieron el estreno del programa de entrevistas de Piers Morgan en la cadena de cable CNN, pero incluso una entrevista con Oprah Winfrey no fue suficiente como para superar a Sarah Palin en su rival Fox News.



CNN anunció que casi 2,1 millones de personas vieron el lunes 'Piers Morgan Tonight', un alza de un 219% del público promedio para el antiguo show de Larry King en ese espacio.



Pero el show de Fox News Hannity, que contó con una entrevista de Sarah Palin -la favorita del movimiento republicano Tea Party- atrajo a 2,3 millones de personas, según cifras de audiencia.



Morgan, sagaz periodista británico -ex editor de diarios y juez de programas reality-, fue seleccionado el año pasado para reemplazar a King en CNN, que ha perdido público en los últimos años frente a sus rivales de MSNBC y Fox News.



REGULAR ACOGIDA ENTRE LOS CRÍTICOS DE TV



Críticos en Estados Unidos dieron una recepción dispar a su estreno. Algunos afearon su excesiva adulación hacia Winfrey, mientras que otros vieron positiva su energía y entusiasmo.



"El resultado no fue tanto una entrevista, sino una conversación, que fue más plana que lo que el público hubiese esperado. Pareció, para todo el mundo, dos personas ricas e importantes que conversan", dijo la revista 'Hollywood Reporter'.



Ken Tucker del semanario 'Entertainment Weekly' señaló que el primer show -donde Winfrey dijo que contempló el suicidio cuando quedó embarazada a los 14 años- "reveló que el presentador Piers Morgan es listo, tenaz, presumido, adulador e irregularmente divertido".



La crítica del diario 'The New York Times', Alessandra Stanley, sostuvo que tras toda la intimidante expectativa sobre lo impredecible e incluso peligroso de Morgan, su estreno del lunes fue "probablemente muy tímido".



James Poniewozik de la revista 'Time' dijo que era muy temprano como para saber cuán exitoso será Morgan para levantar la audiencia de CNN.



Otros esperan más de sus encuentros previstos para esta semana junto al comediante británico Ricky Gervais, polémico presentador de los Globos de Oro, y al presentador de radio Howard Stern.



"Al menos (CNN) lo hace con alguien que llega al trabajo con gracia y entiende que es mejor no gustar que ser ignorado", señaló Poniewozik. "Cuando termine la primera semana de entrevistas de Morgan (...) su desafío será asegurar que no sólo sus invitados hablen, sino que el resto de nosotros también", agregó.