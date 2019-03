El regreso de 'Will and Grace' tendrá más episodios

Los fans de 'Will and Grace' están de enhorabuena: si hace unos meses la cadena NBC anunció que la serie volvería con una nueva temporada este año, ahora ha confirmado que esta entrega tendrá 12 capítulos en lugar de diez, según informa Deadline.

La nueva temporada de 'Will and Grace' contará con el reparto original, encabezado por los actores Debra Messing y Eric McCormack. También estarán Sean Hayes y Megan Mullally; los cuatro volverán a ser Grace, Will, Jack y Karen. La serie echará en falta a Debbie Reynolds, recientemente fallecida, que interpretaba a la madre de Grace.

Los creadores de la serie David Kohan y Max Mutchnick también volverán como showrunners y productores ejecutivos, y James Burrows (que dirigió cada episodio de la serie original) dirigirá esta nueva temporada.