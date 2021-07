Rachel Bilson ('The O.C.') revela la "tensión" en la vida real que provocó el triángulo con Adam Brody y el personaje de Anna

'The O.C.' terminó en 2007, pero Rachel Bilson (Summer Roberts en la serie) ha rescatado toda la nostalgia de los fans gracias a su podcast, 'Welcome to The O.C., Bitches!', en el que comenta los capítulos y también cuenta secretos del rodaje o sus actores con su co-star Melinda Clarke.

Ahora, Bilson ha confesado que existía tensión entre ella y Samaire Armstrong (quien interpretaba a Anna Stern) por su relación con Adam Body.

Fue mientras hablaba del capítulo 11 de la primera temporada, 'The Homecoming'. La actriz reconoció que aún le dolía ver a los personajes de Samaire y Adam Body juntos: "Cuando Seth está en la habitación con Anna y ella va a besarlo, veo a Samaire como si fuera a meter lengua. Me transporto a hace 18 años y me pongo un poco celosa".

Y echando más leña al fuego, añade: "Era como el triángulo de la vida real que se desarrollaba mientras lo veía".

Adam Body y Rachel Bilson mantuvieron una sonada relación a la vez que sus personajes en la ficción, aunque de forma bastante intermitente y con ruptura final durante el rodaje de la cuarta temporada. Ahora la actriz ha reconocido que esto generó "tensión" entre Samaire y ella: "Siento que definitivamente se desarrolló un poco [un triángulo] en la vida real... aunque no realmente, pero recuerdo la tensión entre Samaire y yo un poco".

Mischa Barton también sigue hablando de 'The O.C.'

Esta no ha sido ni mucho menos la única revelación impactante que ha resurgido más de una década después de la serie. Otra protagonista, Mischa Barton, decidió romper su silencio y contar su versión recientemente.

La actriz aseguró entre otras cosas haberse sentido presionada para tener una vida sexual activa por las tramas que se le asignaban en la ficción. "Estaba interpretando a este personaje segura de sí misma que era rápida y suelta. Y yo aún era virgen. Me hizo sentir como un fraude".

"Empecé a preocuparme mucho de que no podría interpretar este personaje si no me daba prisa y maduraba un poco. ¿Me sentí presionada para tener sexo con alguien? Bueno, después de ser abordada por hombres mayores de treinta, al final hice lo que tocaba. Me siento un poco culpable por haber dejado que pasara. Sentí tanta presión para tener relaciones, no solo por él, sino por la sociedad en general", confesó Barton, que también contó cómo su salida de la serie se vio propiciada por "gente que hizo las cosas mal" y no "sentirse protegida".

Rachel Bilson y Mischa Barton en 'The O.C.' | Fox

