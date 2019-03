¿Qué protagonista iba a ser gay en 'The Walking Dead'?

'The Walking Dead' ha variado las tramas respecto al cómic de Robert Kirkman en algunos de los personajes. La serie de AMC ha sorprendido a los lectores de los los libros con variaciones en personajes como Rick o Negan.

Daryl Dixon es uno de los personajes más queridos por los seguidores de 'The Walking Dead'. El personaje no existe en los cómics en que se basa la serie de AMC, por lo que permite fantasear a fans y showrunners con la vida del motero.

Daryl con su moto en 'The Walking Dead' | Agencias

En la reciente visita de los protagonistas de 'The Walking Dead' a Madrid, Norman Reedus habló sobre su personaje y cómo iba a ser al principio de la serie. Frank Darabont, productor de la serie de AMC, propuso al actor que su personaje fuese homosexual.

"Hubo un tiempo en la serie en el que Fran quería que fuese gay, pero él no lo admitirá. Él se refirió a ello como 'prisión gay', pero no sé qué quería decir", ha dicho Reedus en una entrevista con el diario The Mirror durante el EuroTour.

El actor se mostró conforme con este giro en la vida del motero y aceptó la propuesta que le hizo Darabont. "Pienso que sería alucinante. Sí, ¿a quién le importa? Es un tipo malo, y pasa a ser gay", afirmó en la entrevista.