¿Qué va a presentarse en la Comic-Con de San Diego?

San Diego se llenará de súperheroes, villanos y las caras más conocidas de la televisión esta semana. Llega un verano más la Comic-Con, que inundará la ciudad californiana con personajes de lo más variopintos.



Del 8 al 12 de julio, la Comic-Con se presenta como un lugar idóneo para presentar las novedades de la industria televisiva. La principales networks y canales de pago promocionarás sus novedades y regresos de las series más esperadas.



El miércoles, con el arranque de la convención, los asistents podrán ver los pilotos de series como 'Supergirl', 'Blindspot', 'Containment' y 'Lucifer', todas de Warner.

El jueves 9 de julio, Amazon presenta su nuevo proyecto de ficción, 'Hand of God'. La network CBS promocionará las nuevas temporadas de 'Extant', 'Under the Dome' y 'Scorpion'. La cadena NBC presentará 'The Player' con la presencia Wesley Snipes.



Ese mismo día, habrá conferencias con los creadores y protagonistas de 'Sense8' (Netflix), también con los de 'Powers', la ficción de Playstation. 'Dominion' de SyFy presentará los dos primeros episodios de la segunda temporada.



En la Comic-Con hay espacio para dramas ingleses: 'Sherlock', la serie de BBC que en Estados Unidos emite PBS, contará con su productor, Steven Moffat, y el actor Rupert Graves. Una serie como 'Doctor Who' tampoco podía faltar a este evento y este año llevará a Peter Capaldi.



El viernes es el día fuerte de la convención. Llega 'The Walking Dead' y su 'spin-off', 'Fear The Walking Dead'. La cadena AMC tira la casa por la ventana y para presentar la sexta temporada de la serie de zombies llevará a Andrew Lincoln, Norman Reedus, Steven Yeun y Lauren Cohan entre otros, junto a productores y showrunners como Scott M. Gimple y Robert Kirkman.



Para 'Fear The Walking Dead' estarán los actores Kim Dickens, Cliff Curtis, Alycia Debnam-Carey, Frank Dillane y Elizabeth Rodriguez, entre otros.



'Juego de Tronos' tampoco podía perderse la Comic-Con y los asistentes al evento podrán ver en directo a los actores Gwendoline Christie , Liam Cunningham, Natalie Dormer, Conleth Hill, Sophie Turner, Carice van Houten y Maisie Williams, entre otros. Habrá una mesa redonda moderada por Seth Meyers, que contará con la productora de la serie de HBO, Carolyn Strauss, y el director David Nutter.



También es el día de 'Orphan Black'. Tatiana Maslany estará acompañada de otros miembros del reparto como Jordan Gavaris, Maria Doyle Kennedy, Kristian Bruun y Ari Millen.

'Marvel’s Agents of SHIELD' y 'Marvel’s Agent Carter' tampoco podía perderse el evento y son las protagonistas de una mesa redonda moderado por el director de la división televisiva de la compañía Marvel.



'Vikings', 'iZombie', 'Archer', 'The Originals' o 'The 100' son otras series que presentarán novedades en la Comic-Con el viernes.



El sábado es turno para las series 'Once Upon A Time' (ABC), la comedia de Fox 'The Last Man on Earth', que tendrá mesa redonda con Kristen Schaal, January Jones y Chris Miller. Habrá estrenos como 'Blindspot' (NBC), 'Childhood End' (SyFy) o 'Into de Badlands' (AMC).



Las series animadas contarán con mesas redondas de 'Los Simpson', en la que estará su creador Matt Groening, y Steh MacFarlane, que presentará novedades de 'Padre de Familia', 'American Dad' y la nueva 'Bordertown'.



Otras series que estarán presentes el sábado en la Comic-Con serán '12 Monos' (SyFy), 'Outlander' (Starz), de la que habrá tertulia con la autora de la novella, Diana Gabaldon, y los protaginstas Sam Heughan y Caitriona Balfe.



La última serie de Ryan Murphy, 'Scream Queens', también podrá verse en la Comic-con, donde acudirá el elenco de la ficción: Jamie Lee Curtis, Emma Roberts, Lea Michele, Skyler Samuels y Keke Palmer. Otra serie de Murphy que estará presente en la convención es 'American Horror Story', que contará con la representación de Kathy Bates, Angela Bassett, Sarah Paulson, Evan Peters y Matt Bomer.