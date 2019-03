EUROVISIÓN 2014

La edición de este 2014 se presenta, según los expertos, como una de las más abiertas de los últimos años.Según un reciente estudio realizado por Spotify, Dinamarca, Armenia e Israel son los países favoritos para ganar esta edición, que se celebrará el próximo sábado 10 de mayo en Copenhague.



Las 58 ediciones anteriores del festival de Eurovisión nos dejan un total de 57 ganadores, ya que en el certamen celebrado en 1969, precisamente en España, tuvo lugar un hecho totalmente inédito: cuatro países empataron en el primer puesto.



Las ganadoras de aquella atípica edición fueron la británica Lulu con 'Boom Bang-a-Bang', Frida Boccara por Francia con 'Un jour, un enfant', la holandesa Lenny Kuhr con el tema 'De troubadour' y Salomé con 'Vivo cantando'. La representante española repetía el éxito cosechado el año anterior por Massiel y su 'La, la, la', aunque en este caso fue una victoria compartida.



RANKING DE GANADORES DE EUROVISIÓN

Si hacemos recuento, el país que más veces ha ganado el Festival de Eurovisión ha sido Irlanda, con un total de siete victorias. La primera data de 1970 con el tema 'All Kinds of Everything' de Dana y la última en 1996 con 'The Voice', tema interpretado por Eimear Quinn.



El segundo puesto del ranking de victorias en Eurovisión lo ocupan cuatro países: Suecia, Luxemburgo, Francia y Reino Unido. Todos ellos aparecen con cinco victorias, una más que Países Bajos que ocupa el tercer escalón del 'podio eurovisivo' con cuatro triunfos.



En cuarto lugar, con tres victorias, aparece otro grupo de países formado por Noruega, Dinamarca e Israel, y ya, en el quinto escalón del ranking, el grupo de España con dos victorias. Le acompañan en este sexto puesto simbólico, Suiza, Italia y Alemanía, también con dos triunfos en su haber.



Cierran la lista, con una sola victoria, Rusia, Serbia, Azerbayán, Austria, Mónaco, Bélgica, Estonia, Letonia, Turquía, Ucrania, Grecia, Finlandia y la extinta Yugoslavia.