Los protagonistas de 'Sherlock' hablan del final de la serie con su cuarta temporada

Mucho hemos tenido que esperar para que la nueva temporada de 'Sherlock' vuelva a la televisión, por lo que el próximo 1 de enero se estrena la cuarta temporada de la ficción de BBc.

Pero estas buenas noticias podrían empañarse después de escuchar unas declaraciones de sus protagonistas y su productor donde dan a entender que la serie podría finalizar con esta temporada.

Así, Benedict Cumberbatch ha dicho: "Podría ser el fin de una era", admitía. "La cuarta temporada va a un lugar donde será bastante difícil seguir inmediatamente", añadía para terminar con la siguiente declaración: "Todos tenemos cosas que queremos romper, pero también hemos hecho algo muy completo. Así que sólo queda esperar y ver lo que pasa. La idea de no volver nunca me resulta un poco estresante".

Por otra parte, el productor ejecutivo Steven Moffat decía al respecto que "cada vez es más agotador" la continuación de 'Sherlock' en antena, aunque todavía no está nada decidido. "No nos hemos sentado con la intención de nada, pero siempre somos conscientes de que podría haber terminado ya", decía.

Y por último, ha sido el actor Martin Freeman, Watson, quien se ha manifestado sobre la continuación no de la serie: "En la temporada cuatro tenía la sensación de que se producía una pausa en la historia de 'Sherlock'", afirmaba. "Nunca he tenido miedo de que las cosas terminen. Quiero decir, no tengo ganas de poner fin a la vida o al amor, pero todas las cosas que hacemos deben de terminar".