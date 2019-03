72ª EDICIÓN | GLOBOS DE ORO

La primera alfombra roja del año llega este domingo. La 72ª edición de los Globos de Oro se celebrará en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles en la madrugada del domingo al lunes (en nuestro país podrá seguirse en Canal+). Será la última gala que presenten Amy Poehler y Tina Fey, que seguro conseguirán sacar una sonrisa a los espectadores.



Poehler y Fey han sido dos de las actrices que encabezan las comedias protagonizadas por actrices, como fue '30 Rock' y 'Parks and Recreation' (que finaliza este mes en NBC). No tienen que preocuparse, ya que cuentan con herederas de altura que copan las comedias nominadas en esta edición de los Globos de Oro.



Lena Duhnam con 'Girls' (renovada por HBO para una quinta temporada), Edie Falco ('Nurse Jackie), la poderosa vicepresidenta de Julia Louis Dreyfus en 'Veep', Taylor Schilling con 'Orange is the new black' (la revolución llegó de la mano de Netflix) y Gina Rodríguez, que se ha convertido en la sopresa con 'Jane, The Virgin'.



En el apartado de mejor actor de comedia, los nominados son viejos conocidos de la audiencia: Louis CK (‘Louie’), Don Cheadle (‘House of Lies’), Ricky Gervais (‘Derek’) y William H Macy (‘Shameless’). La "novedad" viene de la mano de Jeffrey Tambor en 'Transparent'.



En el apartado de series dramáticas, los actores nominados puedes respirar tranquilos: 'Breaking Bad' ha terminado, así que Bryan Cranston no está nominado. Tampoco Jon Hamm ('Mad Men'), que tendrá que esperar a la próxima edición de los premios, ya con 'Mad Men' finalizada, para ver si tiene más suerte. Repiten Lieb Schreiben, Kevin Spacey y James Spader, que se enfrentarán a los "novatos" Clive Owen ('The Knick') y Dominic West ('The Affair').



En cuanto a las actrices, Claire Danes puede volver a recoger un Globo de Oro por 'Homeland'. Repiten Julianna Margulies ('The Good Wife') y Robin Wright ('House of Cards') y se estrenan Viola Davis ('How to get away with murder') y Ruth Wilson ('The Affair').