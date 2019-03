Las primeras imágenes de Britney Spears en la segunda temporada de 'Jane the Virgin'

La cantante Britney Spears estará en la segunda temporada de la serie de éxito 'Jane the Virgin'. La cadena The CW ha lanzado las primeras imágenes de la cantante, antes del estreno del capítulo el próximo 9 de noviembre.



Spears se interpretará a sí misma en la ficción y cantará con la protagonista, Jane, su conocido tema 'Toxic'. Además, la cantante tendrá un enfrentamiento con Rogelio de la Vega, el personaje de Jaime Camil, un cantante y actor de éxito en la serie, por lo que no se descarta un posible duelo encima de los escenarios entre los dos personajes.