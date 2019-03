La cadena CBS comienza la promoción de la segunda temporada de 'Under the dome' ('La Cúpula' en nuestro país). La nueva entrega llegará a la network el próximo 30 de junio tras el gran éxito de audiencia que tuvo la primera temporada allí, con un estreno que superó los 13 millones de espectadores.



La primera imagen de la nueva temporada de 'Under the dome' no desvela demasiado sobre la trama que podrá verse en estos nuevos capítulos de la serie basada en el best-seller homónimo de Stephen King.



La historia de 'Under the Dome' se centra en una pequeña localidad de Nueva Inglaterra (EE.UU.). Una mañana, los habitantes despiertan y se encuentran encerrados bajo una enorme cúpula transparente que cubre toda la población.