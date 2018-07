Primera imagen de la reunión de 'Friends'

Monica, Rachel, Phoebe, Joey y Ross (sí, faltó Chandler) quedaron con Penny, Leonard, Sheldon y Howard. En una imagen que subieron a las redes sociales los actores Kaley Cuoco y Johnny Galecki se puede ver a parte del reparto de 'The Big Bang Theory' junto a todos los "amigos", excepto Matthew Perry, que no pudo acudir por motivos laborales.



Este encuentro se ha llevado a cabo durante la grabación en NBC de un especial dedicado al director James Burrows, que fue realizador de la famosa sitcom. También ha trabajado en 'The Big Bang Theory', 'Dos hombres y medio', 'Mike & Molly', 'Cheers' y 'Will & Grace', entre otras ficciones.



Burrows dirigió hasta 15 episodios de 'Friends', de ahí que la cadena NBC quisiera reunir a todos en este programa especial. Entre ellos, destacan el piloto y dos entregas clave para el devenir de la serie, "En el que Ross y Rachel se toman un descanso" y el consiguiente "El de la mañana siguiente". Su implicación con la serie concluyó en la cuarta temporada, cuando firmó su último capítulo ("El del rubgy").

