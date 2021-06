El primer tráiler de 'Harry and Meghan: Escaping the Palace' recrea la mediática entrevista y lo que ocurrió en palacio

Hace un año que la Familia Real británica fue el centro de una de las noticias más impactantes de su historia. El príncipe Harry y su mujer Meghan Markle anunciaban que renunciaban a su vida en la Casa Real y salieron de Reino Unido.

Sobre su experiencia se ha hablado extensamente y más desde que concedieron la mediática entrevista a Oprah Winfrey donde contaron toda su historia e hicieron sorprendentes revelaciones.

Desde los pensamientos suicidas que confesaba Meghan, al miedo que había en la Familia Real por el tono de piel de su hijo, hasta la otra cara de su 'enemistad' con Kate Middleton, los duques de Sussex hablaron sin filtros de toda su experiencia y el punto de inflexión en que se vieron 'atrapados' dentro de la Institución.

Ahora la historia se revisitará con una nueva entrega de Lifetime, que prepara otra película sobre sus vidas que relatará todo lo ocurrido, 'Harry and Meghan: Escaping the Palace'. La película está protagonizada por Jordan Dean como el príncipe Harry y Sydney Morton como Meghan.

El primer tráiler ya se ha lanzado y no ha tardado en hacerse viral por abordar los supuestos entresijos de lo que vivió el matrimonio cuando aún estaban en Palacio, e incluso recrea la famosa entrevista.

Se ha confirmado que en la película también profundizará en la disputa privada que tuvieron Harry y su hermano, el príncipe William, y su padre, el príncipe Carlos.

Será la tercera película que se hace de la pareja, continuando a las dos anteriores, 'Harry and Meghan: A Royal Romance', que salió en 2018 y 'Harry and Meghan: Becoming Royal', de 2019.

El príncipe Harry y Meghan Markle en su entrevista con Oprah Winfrey | Getty Images

