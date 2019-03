Ponte al día con el resumen más divertido de 'The Walking Dead'

ESTRENO DE LA SÉPTIMA TEMPORADA

El humorista John Cleese ha publicado un vídeo en el que se resume todo lo ocurrido en las seis temporadas que AMC ha emitido de la serie basada en los cómics de Robert Kirkman. Pero no se trata de un compactado cualquiera: en cuatro minutos, el actor de Monty Python resumen 'The Walking Dead' con mucho sentido del humor. No te lo pierdas y ponte al día para el estreno de la séptima temporada este domingo en AMC (y un día después en nuestro país de la mano de Fox).