Pierce Brosnan vuelve a la televisión con la nueva serie de AMC, 'The Son'. El que fuera protagonista de la ficción de los 80 'Remington Steele' y el agente secreto más famoso del cine, sustituye a Sam Neill ('Parque Jurásico') que ha dejado el proyecto por razones personales, según informa Deadline.



'The Son', el nuevo proyecto de AMC, no verá la luz hasta 2017. Es una serie de 10 capítulos ambienta una historia de época multi-generacional sobre el nacimiento de Estados Unidos como superpotencia a través del ascenso sangriento y la caída de una familia de Texas.



Brosnan interpretará a Eli, el jefe de la familia McCullough que vendría a ser conocido como 'El primer hijo de Texas'.