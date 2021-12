Peter Dinklage da la cara por el final de 'Juego de Tronos': "Pasa página"

Los años no van a acabar con el eterno debate que surgió a raíz del capítulo final de 'Juego de Tronos'. A estas alturas ya no debería ser spoiler, pero muchos fans siguen cuestionando que el desenlace de la serie con más premios de la historia no estuviera a la altura del resto de la ficción. Ahora, a Peter Dinklage le ha tocado responder a aquellos que no pasan página.

El actor nacido en Nueva Jersey está en plena promoción de 'Cyrano', y ha concedido una entrevista a 'The New York Times' en la que fue preguntado por este asunto. La respuesta del que fuera Tyrion Lannister ha sido clara: "Querían que los blancos guapos cabalgaran juntos hacia la puesta de sol. Por cierto, es ficción. Hay dragones en él. Pasa página", ha declarado el actor en referencia a que muchos fans se decepcionaron cuando no obtuvieron un final idílico y en lugar de ellos recibieron la muerte de Daenerys Targaryen amargamente.

"Al final, todo lo que me decían cuando la gente se me acercaba por la calle era: '¿Quién va a estar en el trono?'. No sé por qué esa fue la conclusión, porque la serie realmente fue más que eso", se ha lamentado el actor de 'Cyrano'.

Daenerys Targaryen en 'Juego de Tronos' | HBO

Héroes que se convierten en villanos

Para dejarlo aun más claro, Peter Dinklage ha desvelado cuál fue uno de sus momentos favoritos de la serie: "Cuando el dragón quemó el trono, porque acabó con todo el debate, lo cual es realmente irreverente y brillante en nombre de los creadores de la serie". También comentó que "donde pensabas una cosa, te entregaban otra. Todos hacían sus propias historias mientras veían la serie, pero creo que la de nadie era tan buena como la que ofrecía el propio programa".

"Tuvimos que terminar cuando lo hicimos, porque en lo que la serie era realmente buena era en romper ideas preconcebidas: los villanos se convirtieron en héroes y los héroes se convirtieron en villanos. Si conoces su historia, cuando buscas el origen de los tiranos, no comienzan como tiranos. Estoy hablando, alerta de spoiler, de lo que sucedió al final de 'Juego de tronos' con el cambio de ese personaje. Es gradual y me encantó cómo el poder corrompe a estas personas", ha zanjado el ganador de cuatro premios Emmy.

Pendiente de estrenar 'Cyrano'

Peter Dinklage dará vida a Cyrano de Bergerac en el musical de Joe Wright, en el que el actor optará a ganar su segundo Globo de Oro. La cinta saldrá a los cines de España el próximo 4 de febrero.

Seguro que te interesa:

Elizabeth Olsen revela su "horrible" audición para ser Daenerys Targaryen en 'Juego de Tronos'