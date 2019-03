Peter Capaldi será 'Doctor Who'

Acabando con meses de rumores y especulaciones, la televisión pública británica anuncó este domingo que Peter Capaldi, de 55 años, será el duodécimo Doctor, un aventurero que viaja en el tiempo y que apareció por primera vez en las pantallas en 1963.



Viajando a través del tiempo y el espacio en una cabina telefónica azul de policía, el Señor del Tiempo ha combatido contra villanos como los Cybermen, los Ángeles Llorosos y los Daleks. Los episodios de la última temporada lograron audiencias récord en BBC America en 2012.



Capaldi, nacido en Glasgow, Escocia, afirmó que estaba emocionado por tomar el personaje que deja Matt Smith, el anterio doctor.

El papel más conocido de Capaldi hasta la fecha es el de Malcolm Tucker, el jefe de prensa del primer ministro de la serie 'The Thick of It', una comedia política de la BBC que tuvo una secuela en pantalla grande en 2009 'In the Loop'.



"Este nuevo doctor ha desterrado a Malcolm del espejo y no tendrá el mismo lenguaje ni actitudes", dijo Capaldi al final de un espectáculo para anunciar el nombre del nuevo Doctor. La BBC dijo que el debut de Capaldi como el Doctor se emitirá el día de Navidad.