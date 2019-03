Recordamos los personajes más frikis de la televisión

DÍA DEL ORGULLO FRIKI

Desde 2006, el 25 de mayo es conocido como el Día del Orgullo Friki, un día en el que todos pueden reivindicar sus gustos sin importar lo raro que sean. Un día también para recordar a todos aquellos personajes frikis de las series de televisión. Para celebrar este día, Neox ha preparado una jornada en la que no faltara el humor con las series más frikis. A lo largo del día se podrán ver entregas de ' The Big Bang Theory', 'Los Goldberg' o 'The Middle'. Desde Objetivo TV recordamos algunos de los personajes más frikis de las series de televisión.