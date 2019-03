Un paseo por las impresionantes localizaciones de 'Juego de Tronos'

Se acerca el puente de mayo y muchos seriéfilos todavía no saben dónde pasar estos días de vacaciones. Una idea es visitar la tierra de los Siete Reinos. Invernalia, Pentos, Qarth, Aguasdulces o Desembarco del Rey son reales. Y no es una broma.



Irlanda del Norte, Malta, Croacia, Marruecos, Grecia o Islandia son los lugares en los que se grabó parte de la serie estrella de la cadena estadounidense HBO, 'Juego de Tronos', que actualmente está emitiendo su cuarta temporada con gran éxito de audiencia.



"Todos los que comparten la pasión por la serie tienen ahora la increíble oportunidad de ver por dónde caminó Daenerys Targaryen, dónde está la Bahía de los Esclavos y dónde sucedió todo", describe la agencia "Tours by locals" sobre el recorrido "Split-Juego de Tronos".



CROACIA

Las ciudades de Dubrovnik y Split, en el Adriático croata, son dos localidades que han aprovechado 'Juego de Tronos' para ofrecer un nueva oferta turística. El enorme patrimonio monumental de estos lugares llevó a HBO a elegir Coracia como el lugar en el que recrear la ciudad de el Desembarco del Rey. El fuerte de Lovrijenac, situado sobre un acantilado en el exterior de la muralla de Dubrovnik, se convierte en la serie en la majestuosa puerta de entrada al puerto de Desembarco del Rey.



Para recrear el escenario de Quartz, la ciudad comercial situada en los límites orientales del mundo fantástico de 'Juego de Tronos', se construyó un gran decorado de cartón piedra en Dubac, en las cercanías de Dubrovnik. Un monasterio benedictino de la isla de Lokrum, frente a la costa de Dubrovnik, sirvió a su vez de localización para rodar la secuencia que se desarrolla en los jardines de Qarth, en los que pasea Daenerys.



IRLANDA DEL NORTE

Lugares alejados en la serie como Invernalia, Las Islas del Hierro, Aguasdulces o Vaes Dothrak, la capital de los Dothraki, son mucho más cercanos en la realidad puesto que todos ellos se encuentran en Irlanda del Norte.



El castillo de los Stark, por ejemplo, fue recreado en el Castillo de Ward, a 50 km al sur de Belfast, en el condado de Down; en el que también se rodaron las escenas en las que aparece la capital del pueblo Dothraki, Vaes Dothrak.



MARRUECOS



El equipo de rodaje de 'Juego de Tronos' visitó también el norte de África, donde rodó la mayoría de las andanzas de Daenerys Targaryen por la bahía de los Esclavos.



El paseo de la Madre de los Dragones por las murallas de Astapor, tuvo realmente lugar a lo largo de a las murallas de la ciudad de Essaouira, a orillas del Océano Atlántico.



Otra de las paradas que visitaron los actores en Marruecos fue la kasbah de Aït Benhaddou, en la que recrearon la ciudad de Yunkai. Esta fortaleza en el desierto marroquí es considerada patrimonio de la humanidad y ha sido escenario de numerosas producciones de Hollywood, como Gladiator o La joya del Nilo.



MALTA

La isla de Malta fue el lugar elegido para muchas localizaciones de la primera temporada entre las que destacan escenas en el Desembarco del Rey, la ejecución de Ned Stark, o la recreación de la mansión de Illyrio Mopatis, en Pentos.



Escocia, Grecia o Islandia, son otros de los lugares en los que se rodaron escenas de 'Más Allá del Muro' o la encarcelación de Tyrion Lannister en el Nido de Águilas.



"Cuando miraba la serie pensé que se trataba de efectos especiales, pensaba que de ninguna forma se podría encontrar un lugar tan hermoso. Y sí, es real", comentó a HBO el actor chileno-estadounidense Pedro Pascal, que acaba de incorporarse a la serie como el príncipe Oberyn Martell, alias "Víbora Roja".

Fuente: Agencias / Hoja de Rutas / La Razón