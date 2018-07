Pasadena declara el 25 de febrero el día oficial de 'The Big Bang Theory'

Pasadena, en California, está de celebración: el próximo 25 de febrero se emite el capítulo 200 de 'The Big Bang Theory'. La ciudad estadounidense en donde sucenden las aventuras de Sheldon, Leonard, Penny y sus amigos ha señalado en el calendario el día 25 de febrero para convertirlo oficialmente en el día de 'The Big Bang Theory'.



El acontecimiento coincide con la emisión del capítulo número 200 de la serie, que lleva por título "The Celebration Experimentation". "Durante 200 episodios, 'The Big Bang Theory' ha llamado a Pasadena 'hogar'", afirman los productores ejecutivos de la serie Chuk Lorre, Steven Molaro y Bill Prady.



"Nos sentimos honrados con que la ciudad de Pasadena, que ha dado tanto a nuestros personajes e historias, haya probado de nuevo ser una verdadera inspiración", han afirmado los creadores de la comedia al portal CB.



