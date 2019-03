'Pan Am' seguirá volando en ABC... de momento

La cadena estadounidense ABC ha salido rápidamente al paso para zanjar la polémica despertada por una de las actrices de 'Pan Am', Karine Vanasse, que decidió anunciar -de manera unilateral- que la serie iba a ser cancelada.



Karine Vanasse, que interpreta a una azafata francesa en la serie, dijo el martes que había recibido "la llamada", comunicándole que "Pan Am sólo volvería para un capítulo más después de las Navidades". Aún así, la auxiliar de vuelo dijo que, "de cara al final, daremos todos lo máximo posible".



El revuelo no se hizo esperar y multitud de seguidores de la serie llenaron Twitter de mensajes condenando la supuesta decisión de la cadena. Sólo unas pocas horas después, la ABC desmintió lo dicho por la 'azafata' y anunció que continuará grabando más capítulos de la serie, según Reuters.



Sólo unas horas después, la ABC y Sony Pictures Television se desmarcan de las declaraciones de una de las azafatas más famosas de la serie 'sesentera', diciendo que no está cancelada. De este modo, la serie capitaneada por Chistina Ricci volvería, por lo menos, para acabar su primera tanda.



AUDIENCIAS POBRES

No obstante, lo cierto es que la serie que refleja la vida y milagros de la tripulación de la emblemática aerolínea estadounidense, no está cosechando las audiencias que se esperaban. De hecho, la ABC no ve 'cielos despejados' en cuanto a esta producción, que será relevada en breve en su espacio de los domingos por el nuevo drama 'GCB'.



Aún así, un representante de Sony ha confirmado que en estos momentos están negociando con la cadena cuántos episodios más habrá en esta primera temporada. Más tarde será cuando decidan si se renueva por una segunda. Por otra parte, el fichaje de Darren Pettie ('Mad Men') para los útlimos capítulos de esta temporada, parece poner también en entredicho las palabras de Karen Vanasse.