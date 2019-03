El cartel de "Se busca jefe" vuelve a colgar en la entrada de 'The Office'. La comedia de la NBC se encuentra en el mismo punto que hace una temporada: sin actor protagonista que encarne a este peculiar jefe.



El actor James Spader ('Stargate', 'Boston Legal') no renueva por otra temporada en la comedia de la NBC, según informa The Hollywood Reporter. Spader se incorporó a la serie tomando el relevo de Steve Carell, que interpretó al jefe en 'The Office' durante 7 temporadas.



La cadena NBC se enfrenta a la novena temporada sin un actor que se ponga a dirigir la oficina más divertida de la televisión y con otra posible marcha: el cada vez más fuerte rumor de un posible 'spin off' sobre Dwight Kurt Schrute.