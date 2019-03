El nuevo proyecto de Jim Parsons tras abandonar 'The Big Bang Theory'

La noticia del final de 'The Big Bang Theory' fue un duro golpe para sus protagonistas, pero sobre todo para los fans de la ficción que se emite en Neox. Hace unos días, conocíamos el que podría ser el próximo trabajo de Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) y ahora ha salido a la luz el próximo proyecto de Jim Parsons.

Como ya anunciamos en su momento, el actor que da vida a Sheldon Cooper es el responsable del repentino final de la serie, ya que decidió no seguir interpretando a su personaje y los productores no quisieron continuar sin él.

Ahora, tal y como informa Deadline, Parsons tiene un nuevo proyecto detrás de las cámmaras como productor ejecutivo de 'The Inn Crowd'. La nueva serie de NBC, rodada en formato multicámara, está inspirada en un artículo de Tony Horwitz publicado en The New Yorker en torno a la comunidad gay, y relatará la historia de una pareja homosexual que dividirá a una pequeña ciudad tras abrir un exitoso hotel.

El artículo, cuyo autor ostenta un premio Pulitzer, narra la controversia en el pueblo de Little Washington sobre un hotel regentado por una pareja de hombres, que convirtió una pequeña aldea rural con rentas bajas en un punto clave en el mapa que atrajo incluso la visita de celebridades.

Por su parte, Jim Parsons no abandonará completamente a su personaje ya que continuará como narrador de 'El joven Sheldon', cuya segunda temporada se estrena el próximo 24 de septiembre, al mismo tiempo que los últimos episodios de 'The Big Bang Theory'.