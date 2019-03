Este podría ser el nuevo trabajo de Johnny Galecki tras el final de 'The Big Bang Theory'

Las apretadas agendas de los protagonistas de 'The Big Bang Theory' pronto quedarán liberadas cuando finalice el rodaje de la serie. Los nuevos proyectos que afrontarán sus protagonistas es todavía una incógnita, aunque si se conoce cuál podría ser el nuevo proyecto de Johnny Galecki quien da vida a Leonard Hofstadter en la sitcom.

Tras la polémica cancelación de la serie 'Roseanne' a raíz de un tuit racista escrito por su protagonista Roseanne Barr, los productores decidieron replantear la vuelta de la sitcom en formato de spin-off. 'The Conners' volverá el próximo octubre a las pantallas y gran parte del elenco de 'Roseanne' participará de nuevo.

Johnny Galecki, hizo una pequeña aparición en el reboot de 'Roseanne' como David Healy, pero no se quedó como personaje recurrente debido a sus compromisos con la serie 'The Big Bang Theory'. Sin embargo, tras el anuncio de la conclusión de esta, se queda una puerta abierta a que Galecki retome su personaje de David a tiempo completo.

Todavía no hay nada confirmado pero al parecer el productor ejecutivo Bruce Helford ya estaba en conversaciones con Galecki para que este retomara su papel según recoge 'Cinemablend'. Lo que si ha confirmado Helford para Tv Line es que el nuevo interés amoroso de David Healy en 'The Conners', 'Blue' y que no conocimos en el revival de 'Roseanne' si dará más de un quebradero de cabeza a Darlene Conners (Sara Gilbert) exmujer de David y madre de sus hijos Harris y Mark.

'The Conners' se estrenará el próximo 16 de octubre en la cadena ABC. Habrá que esperar un poco más para confirmar si Galecki será finalmente un nuevo personaje recurrente en esta nueva ficción.