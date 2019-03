Nueve premios Nobel piden a la NBC que cancele el reality 'Stars Earns Stripes'

El reality 'Stars Earns Stripes', que se estrenará dentro de poco de la mano de la cadena NBC, hace pasar a ocho famosos -entre los que se encuentra el marido de la excandidata a vicepresidente de EEUU Sarah Palin y la boxeadora Laila Ali, hija de Mohamed Ali- por un entrenamiento al estilo militar, con descensos desde helicópteros y disparos de armas de larga distancia.

Antiguos integrantes del cuerpo de los marines, boinas verdes y otros cuerpos especiales son emparejados con famosos, para competir por un premio en efectivo que se destinará a la ONG's que elijan. Los productores dicen que el programa presentado por el general retirado Wesley Clark, "rendirá homenaje a los hombres y mujeres que sirven en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos".

Los Nobel de la Paz expresaron en una carta abierta al presidente de NBC Entertainment, Bob Greenblatt, que: "prepararse para la guerra no es ni divertido ni entretenido. Creemos que este programa no rinde homenaje a nadie en ningún sitio y mantiene y expande una tradición poco gloriosa de glorificar la guerra y la violencia armada. La guerra es sucia y mortal. Tanto los militares, como los civiles mueren de modos que no son nada entretenidos", agregaron. Además, pidieron a la cadena el cese de este programa.

Los Nobel que firman la carta son: Tutu, de 80 años, que ganó el Nobel en 1984 por sus intentos de acabar con el régimen segregacionista en Sudáfrica; la activista estadounidense antiminas Jody Williams; las norirlandesas Mairead Maguire y Betty Williams; el ex presidente de Timor Leste José Manuel Ramos-Horta; el artista argentino Adolfo Pérez Esquivel; la activista indígena guatemalteca Rigoberta Menchú y la abogada iraní Shirin Ebadi. Por ello, pidieron a la cadena que "deje de mostrar este programa".

Pero, la cadena NBC rechazó sus afirmaciones de que 'Stars Earn Stripes' ensalze la guerra. "'Stars Earn Stripes' trata de dar las gracias a los jóvenes americanos que están en medio del peligro cada día. Este programa no es una glorificación de la guerra sino una glorificación de su servicio", afirmó la cadena en un comunicado.