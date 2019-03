Unos novios celebran su boda como si fueran personajes de 'Juego de Tronos'

Ella decidió casarse como Daenerys Targaryen y él de Jon Nieve (¿Os imagináis que sucediera así en la serie?). Pero los novios no fueron los únicos en caracterizarse, los invitados también se enfundaron los trajes de 'Juego de Tronos'. El padre de la novia se convirtió en Hodor y la madre fue de Melisandre, la sacerdotisa roja. Su hermana fue caracterizada de Brienne de Tharth y los testigos eran caminantes blancos junto a la salvaje Ygritte.



El movimiento fan de la serie está claro, ¡tiene millones y millones de seguidores! Pero, ¿qué ha llevado a estos novios a tematizar de tal manera su boda?



En realidad, esta declaración de amor -también a una serie- es el resultado de un concurso de la web inglesa de VOD Blinkbox que se encargó de alquilar todo el atrezzo necesario para una ocasión tan especial como el alquiler del Castillo de Eastnor en Herefordhire y la caracterización de los novios y sus invitados, que un grupo de profesionales consiguió tras más de 50 horas de trabajo.



Los novios han declarado que tenían previsto casarse dentro de un año, pero que, como no "podían desaprovechar esta oportunidad para darse el 'Sí quiero', no dudaron en adelantar la boda, ya que, obviamente, ambos son muy fans de 'Juego de Tronos'.