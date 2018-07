'The Walking Dead' es un fenómeno mundial, y tanto los productores como los protagonistas de la serie lo saben. Tanto es así que Norman Reedus, Daryl en la ficción, tendrá su propio programa de motos en la cadena AMC.



La pasión del actor por el mundo del motor y el éxito de la serie han llevado a la cadena a crear 'Ride with Norman Reedus', un programa que se emitirá semanalmente.



El actor y ahora presentador recorrerá Estados Unidos para explotar la cultura de cada lugar. En un principio, el proyecto tendrá un total de seis programas.



La cadena sabe que este nuevo programa tiene muchas posibilidades de convertirse en un nuevo éxito y ha sabido muy bien cómo ir relacionando 'The Walking Dead' con este nuevo proyecto.







Reedus contará con otro rostro conocido que comparta su amor por las motocicletas. Además, ha mostrado su agradecimiento a la cadena por la oportunidad que le ha brindado. "Estoy muy entusiasmado e increíblemente agradecido con AMC por darme la oportunidad de compartir mi pasión con los fans, y esperemos que triunfe. Me lo he pasado genial grabando y espero que se note", afirmaba Reedus.



El director de programación de AMC, Joel Stillerman, también ha hablado sobre el nuevo proyecto. "No hay nadie más apasionado por las motos que Norman Reedus. Está inmerso en la cultura del motor y no había nadie más divertido que él para pasar el rato", apostillaba Stillerman.



'The Walking Dead' ha estrenado ya su sexta temporada en AMC, una entrega que ha llegado con muchas novedades que no han dejado indiferente a nadie. La cadena acaba de anunciar que ha renovado la ficción por una séptima temporada.