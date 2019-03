Nominaciones (deseadas) a los Premios Emmy

La sorpresa de 'Homeland', el regreso de 'Mad Men' y 'Breaking Bad' o la despedida de 'House' y 'Mujeres Desesperadas', la novata Zooey Deschanel o la multipremiada Tina Fey, los ingleses Maggie Smith y 'Sherlock'... Son muchos los interrogantes y suposiciones antes de conocerse la lista definitiva de los nominados a los premios Emmy, que anunciarán hoy los actores Kerry Washington ('Sacandal') y Nick Offerman ('Parks and Recreation').



La lista de los nominados a la 64ª edición de los premios Emmy, los galardones de televisión más importantes, se conocerá hoy. Mientras, los portales de televisión estadounidenses han publicado sus nominaciones. Las suyas, sus deseos. Que no siempre coinciden o se ven cumplidos por los académicos que configuran el que es hoy el secreto mejor guardado.



El portal TV Guide apuesta por 'The Office' (NBC), '30 Rock' (NBC), 'Girls' (HBO), 'Louie' (FX) y 'Community' (NBC) en el apartado a la Mejor Comedia. Los actores de comedia son los protagonistas de éstas, aunque también se cuelan Zooey Deschanel ('New Girl'), Laura Dern ('Enlightened'), don Chadle ('House of Lies') y Kat Dennings ('2 Broke Girls').



[[LINK:EXTERNO|||http://www.ew.com/ew/special/0,,20300978_20609715,00.html|||Entertainment Weekly]] se declina por otras comedias como 'Happy Endings', 'Modern Family' o 'Cómo conocí a vuestra madre' y también incluye en el listado de mejores actores de comedia a Max Greenfield ('New Girl') y Casey Wilson ('Happy Endings').



The Hollywood Reporter se ha "mojado" y ha publicado un artículo sobre los actores que se merecerían su primera nominación a los Emmy. Para el magazine estadounidense bien merecen estrenarse los actores Jane Levy ('Suburgatory'), Emmy Rossum ('Shameless'), Ashley Rickards ('Awkward'), Naya Rivera ('Glee') y Jason Schwartzman ('Bored to Death'). También incluye a los actores Anna Torv y John Noble, protagonistas de 'Fringe', ya que ésta puede ser la última ocasión que tenga la academia para premiarles por sus trabajos como la agente Dunham y Walter Bishop.



Y, por supuesto, todos los medios y críticos especializados apuestan por Bryan Cranston y Aaron Paul por sus papeles en 'Breaking Bad' (Giancarlo Esposito también se encuentra en la lista de "nominaciones deseadas"); por la interpretación de Jon Hamm en 'Mad Men'; la última sorpresa de los Globos de Oro, Kelsey Grammer ('Boss'); el reparto de 'Modern Family'; y un premio "póstumo" al doctor House (Hugh Laurie).



(Tampoco nos olvidamos de las apuestas que Alberto Rey ha hecho en su blog, 'Asesino en Serie').